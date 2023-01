Universiteiten houden robot die ‘natuurlijk ogende’ essays kan schrijven met argusogen in de gaten

Technische Dienst Deze slimme rollator remt en corrigeert zelfstan­dig als er een ongeluk dreigt te gebeuren

Een rollator is een ontzettend handig hulpmiddel, zowel voor ouderen als voor mensen die revalideren. Maar ermee over straat lopen, is voor sommigen nog een behoorlijke drempel. Lanefyld heeft daarom naast veiligheid ook esthetiek en gebruiksgemak hoog in het vaandel staan.

25 december