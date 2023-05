Vera Bergkamp schrijft brief aan Twitter: ‘Stop haat-tweets aan Kamerleden’

Gebruikers WhatsApp kunnen binnenkort chatge­sprek­ken beveiligen

Gebruikers van berichtendienst WhatsApp kunnen binnenkort hun gesprekken beveiligen. Door een chatgesprek te selecteren kunnen gebruikers dit in een aparte map onderbrengen. Die map is voorzien van een wachtwoord of kan worden ontgrendeld met gezichtsherkenning of een vingerafdruk.