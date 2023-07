Vrees dat AI vijandig wordt: OpenAI grijpt acuut in om 'uitsterven van de mens' te voorkomen

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Dat maakte de dienst populair maar ook omstreden. In Italië was ChatGPT een tijdje verboden en Frankrijk doet onderzoek.

‘Uitsterven van de mens’

De kunstmatige intelligentie wordt getraind door informatie op internet te verzamelen en mogelijk ook door het verwerken van vragen die gebruikers stellen. De technologie wordt in sneltreinvaart slimmer en hoewel dit veel fundamentele problemen kan oplossen, ligt ook ‘het uitsterven van de mensheid op de loer’, waarschuwen deskundigen. ‘Superintelligentie zal de meest invloedrijke technologie zijn die de mensheid ooit heeft uitgevonden’, stelt OpenAI. ‘Maar de enorme kracht van superintelligentie kan ook erg gevaarlijk zijn en kan leiden tot de machteloosheid van de mensheid of zelfs het uitsterven van de mens.’

Op dit moment is er nog geen manier om ‘potentieel superintelligente AI aan te sturen’, schrijft OpenAI. Dat moet veranderen en dus richt het bedrijf intern een nieuwe eenheid op: Superalignment . Deze afdeling, bestaande uit getrainde wetenschappers en whizzkids, moet met dagelijkse veiligheidscontroles ervoor zorgen dat AI geen vijandig karakter krijgt en geen chaos veroorzaakt, of erger.

Garanties dat dit ook gaat lukken, kan OpenAI niet geven. ‘Hoewel dit een ongelooflijk ambitieus doel is en we niet gegarandeerd zullen slagen, zijn we optimistisch dat een gerichte, gezamenlijke inspanning dit probleem kan oplossen.’ Het bedrijf is op zoek naar nieuwe werknemers die een steentje bij willen dragen. ‘We hebben de knapste koppen van de wereld nodig.’ OpenAI verwacht dat ze gaandeweg meer zal leren over AI, de gevaren en de kansen ervan. Deze resultaten zullen tijdens het hele proces met iedereen gedeeld worden.