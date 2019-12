Vrouw krijgt al wekenlang ongevraagd Tinderdates aan de deur die seks willen

Jari (17) uit Heino won beurs bij Apple en bouwt nu apps voor Wehkamp: ‘Het heeft mijn leven veranderd’

25 december Hij kan urenlang achter zijn laptop zitten. Net als andere jongens van 17. Maar Jari Koopman uit Heino is niet zoals andere jongens. Hij doet niets liever dan sleutelen aan codes. Met succes want de hoogbegaafde tiener wint met een zelfgebouwde iOS-app een scholarship bij Apple en ontwikkelt nu mobiele apps voor Wehkamp. Het succes kwam hem niet aanwaaien. Een verhaal over vallen maar vooral over opstaan.