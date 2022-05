Waarom FIFA-games niet langer FIFA zullen heten: licentiekosten voetbalbond verdubbelen

met video Nerds zoeken vrouwen om mee te spelen: ‘Op Ma­gic-avon­den komen bijna alleen mannen af’

Bloeddorstige vuurspuwende draken, huiveringwekkende kerkers en toverachtige landschappen. Het strategische kaartspel Magic: the Gathering is al bijna 30 jaar een wereldwijd succes bij echte nerds. Van de 40 miljoen spelers zijn verreweg de meesten man. ,,De vrouwen blijven nog weg. Daar hopen we verandering in te brengen.”

26 april