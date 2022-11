Wat is veiliger voor je telefoon: een toegangscode, patroon of vingerafdruk?

Iedereen weet dat het belangrijk is om een telefoon te beveiligen, maar wat is het beste slot? Is de pincode een aanrader, of kun je toch beter voor een gezichtsscan gaan? In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van bekende manieren op een rij.

Om maar direct met de deur in huis te vallen: iedere vorm van telefoonbeveiliging heeft duidelijke voor- en nadelen. Het is daarom vooral belangrijk om een methode te kiezen die voor jou werkt.

De meeste mensen kiezen daarom voor een toegangscode, vingerafdruk of gezichtsscan. Wel zijn alle experts het erover eens dat je één manier links moet laten liggen: patronen.

Toegangscode en wachtwoord

Hoe veilig een toegangscode of wachtwoord is, heb je grotendeels zelf in de hand. Dat is de conclusie van een grootschalig Frans onderzoek naar dit onderwerp. In principe zijn toegangscodes een prima manier om je telefoon mee af te sluiten, maar het probleem is dat veel mensen te makkelijke codes kiezen.

Met name geboortejaren zijn populair. Stel dat iemand een twaalfjarige zoon of dochter heeft, dan is de kans groot dat de toegangscode van deze persoon 2010 is. Verder laten de onderzoekers zien dat veel mensen makkelijk te onthouden of ritmische pincodes kiezen, zoals 1234, 1232 of 7892.

Wachtwoorden zijn lastiger te kraken, mits je het goed doet. In gesprek met tijdschrift Wired zegt cyberexpert Ross Anderson dat alleen lange wachtwoorden met letters én cijfers de moeite waard zijn. Ook is het goed om, als dat mogelijk is, leestekens en speciale tekens toe te voegen.

Er kleven ook nadelen aan (sterke) wachtwoorden. Veel mensen vinden ze lastig te onthouden en het invoeren ervan duurt lang. Volgens Anderson schakelen veel mensen daarom op een gegeven moment uit frustratie weer over op toegangscodes.

Herkenbaar? Zorg er in ieder geval voor dat de toegangscode minstens zes cijfers heeft en niet makkelijk is terug te herleiden naar jou (of een geliefde).

Vingeradruk

In de beveiligingswereld wordt biometrie steeds belangrijker. Hierbij beveilig je een smartphone met behulp van je gezicht, vingerafdruk of een ander lichaamsdeel. Samsung bracht in het verleden bijvoorbeeld telefoons met een irisscanner uit.

De bekendste vorm van biometrische beveiliging is de vingerafdruk. Deze manier om een telefoon te openen werkt niet alleen makkelijk, maar is ook heel snel. Dat is wel zo fijn als je een telefoon tientallen keren per dag ontgrendelt.

Vingerafdrukken zijn relatief veilig, maar niet helemaal waterdicht. In het verleden zijn ze weleens gefopt door iemands vingerpatroon via een plakbandje te ‘stelen’ en op de scanner van een telefoon te leggen. Amerikaanse onderzoekers zijn er daarnaast in geslaagd om kunstmatige vingerafdrukken te maken. Deze neppers waren in 65 procent van de gevallen ‘succesvol’ bij het ontgrendelen van een telefoon.

Gezichtsscan

Wie de afgelopen jaren een nieuwe iPhone heeft gekocht kan met Face ID aan de slag. Deze veilige vorm van biometrie maakt een hele nauwkeurige driedimensionale scan van je gezicht.

Volgens Apple is de kans één op een miljoen dat het systeem door hackers gekraakt wordt. Je hebt er wel een 3D-masker van het gezicht van het slachtoffer voor nodig. De gemiddelde telefoondief gaat dit niet voor elkaar krijgen.

Het grootste voordeel aan Face ID is het gemak: je hoeft alleen even in de voorste camera te kijken om de iPhone te ontgrendelen.

Steeds meer Android-telefoons hebben ook gezichtsherkenning. Het verschilt per telefoon en merk hoe veilig dit ‘slot’ is. Gebruik in ieder geval geen tweedimensionale gezichtsherkenning, want je hebt alleen een foto van de eigenaar nodig om deze scan te foppen.

Patroon

Wat je ook doet: ontgrendel je smartphone niet met een patroon. Het is misschien eenvoudig om snel een ‘L’ of ‘Z’ te tekenen, maar niet veilig.

Amerikaanse wetenschappers van de Cornell University hebben aangetoond dat telefoonpatronen heel makkelijk te onthouden zijn. Na een patroon één keer te hebben gezien onthield 64 procent van de studiegroep deze. Komt het patroon twee keer voorbij, dan duikt het percentage zelfs boven de 80 procent. Een dief die over je schouder meekijkt heeft hem dus snel in de smiezen en kan de telefoon ontgrendelen.