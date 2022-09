Wat te doen als mijn telefoon vastloopt?

Niets zo irritant als een vastlopende telefoon. Het scherm bevriest en het toestel reageert niet meer op aanrakingen. Vroeger haalde je dan gewoon even de batterij uit het toestel, maar tegenwoordig moet je het anders oplossen. Zo krijg je een vastlopende telefoon weer aan de praat.

Pak de lastige vastlopende app aan

Het lijkt er misschien op dat je hele telefoon vastloopt, maar vaak ligt het probleem bij een specifieke app. In dat geval hoef je niet de telefoon te resetten, maar alleen de boosdoener af te sluiten. Dat doe je door vanaf de onderkant van het scherm naar boven te vegen of tweemaal op de thuisknop te drukken, en vervolgens de stotterende app weg te vegen.



De vastlopende app is nu afgesloten, maar het onderliggende probleem is nergens heen. Er is dus een kans dat je telefoon weer vastloopt als je diezelfde app opent.

Kijk of er een app-update is

Controleer daarom of er een update voor de app klaarstaat die het probleem oplost. Meestal gebeurt het updaten van apps automatisch, maar je kunt ook handmatig op software-updates controleren. Die update kan soms zorgen dat het probleem wordt verholpen.



Op een Android-telefoon ga je hiervoor naar de Google Play Store-app en tik je rechtsboven op het profielicoon. Ga vervolgens naar ‘Apps en apparaten beheren’ en kijk onder het kopje ‘Updates beschikbaar’ of er een update klaarstaat. iPhone-gebruikers openen de App Store en tikken op het profielsymbool rechtsboven in het scherm. Vervolgens kies je welke apps geüpdatet moeten worden.

De oplossing voor ieder telefoonprobleem

Het is niet voor niets een cliché: veel telefoonproblemen los je op door het toestel uit en opnieuw aan te zetten. Dat doe je door de aan-/uitknop eventjes ingedrukt te houden. Het verschilt per telefoonmodel hoe lang je dit moet doen, maar meestal is 10 tot 20 seconden genoeg.



Reageert een Android-toestel hier niet op? Druk dan, naast de sluimerknop, ook op de volume omlaag-knop. Houd de knoppencombinatie ongeveer 30 seconden vast totdat het ‘bevroren’ beeld op zwart gaat en je een korte trilling voelt. Als het goed is, verschijnt het logo van de fabrikant nu op het scherm en is het probleem verholpen.

Een iPhone laat je geforceerd opnieuw opstarten door eerst kort op de volume omhoog-knop en de volume omlaag-knop te drukken en vervolgens de zijknop ingedrukt te houden. Laat deze pas los als het Apple-logo in beeld verschijnt.

Laatste redmiddel: resetten naar fabrieksinstellingen

Loopt je toestel nog steeds vast? Dan is het tijd voor zwaarder geschut: een volledige reset. Hierbij wordt de telefoon teruggezet naar fabrieksinstellingen en gaan al je bestanden, apps en instellingen naar de prullenbak. Zorg er dus voor dat je een recente back-up hebt gemaakt, anders ben je alle persoonlijke instellingen definitief kwijt.

Normaal gesproken zet je de fabrieksinstellingen via de Instellingen-app terug (lees hier hoe), maar we gaan er nu van uit dat het toestel helemaal is vastgelopen. Je moet het dus met de fysieke knoppen oplossen.

Android fabrieksinstellingen

Een Android-telefoon moet je eerst naar de zogeheten herstelmodus brengen. Zorg ervoor dat de telefoon uitstaat en houd vervolgens de sluimerknop en volume omlaag-knop ingedrukt. Ga op het volgende scherm naar de ‘Recovery Mode’; navigeren doe je via de volumeknoppen. Met de aan-/uitknop druk je op ‘oké’.



Kies vervolgens voor ‘Wipe data/factory reset’ en bevestig je keuze door op de sluimerknop te drukken. Zodra alle fabrieksinstellingen zijn hersteld, tik je op ‘Reboot system now’ om opnieuw op te starten.

iPhone fabrieksinstellingen

Om een vastgelopen iPhone naar fabrieksinstellingen te zetten sluit je ‘m aan op een computer. Activeer de herstelmodus door kort op de volume omhoog-knop en volume omlaag-knop te tikken. Houd vervolgens de zijknop ingedrukt.

Zodra de computer je vastgelopen iPhone herkent kies je ‘Herstel’. Na het herstellen start de iPhone opnieuw op en krijg je een Apple-logo op het scherm te zien. Hierna kun je een reservekopie (back-up) van je persoonlijke bestanden terugzetten en het toestel weer als vanouds gebruiken.