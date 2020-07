‘WhatsApp werkt aan optie om account op meer apparaten te gebruiken’

De nieuwe optie werd door WhatsAppBeta ontdekt in de recentste Android-bèta. In versie 2.20.196.8 is de menuoptie voor WhatsApp Web vervangen door ‘gelinkte apparaten’. Gebruikers die doorklikken zien daar ook een ander scherm staan dan eerst. Het menu om WhatsApp Web te gebruiken is veranderd in een algemener scherm waarmee gebruikers ‘een nieuw apparaat kunnen linken’. Opvallend is dat WhatsApp daar specifiek de Facebook Portal bij noemt. WhatsApp is al een tijdje in handen van Facebook.