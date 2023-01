Xbox- en PlayStation-controllers moeten gamers met beperking helpen: ‘Er zijn zoveel beperkingen’

Elon Musk tijdens rechtszaak: ‘Dat ik tweet, betekent niet dat mensen mij geloven’

De invloed van de tweet die Elon Musk in 2018 stuurde over het van de beurs halen van de elektrische-autofabrikant Tesla moet niet worden overschat. Dat zei Musk vrijdag in de rechtszaal in San Francisco tegen de juryleden die zich buigen over de vraag of de Tesla-topman met zijn tweet fraude heeft gepleegd en beleggers heeft benadeeld. ,,Alleen omdat ik ergens over tweet, wil niet zeggen dat mensen het geloven of er naar handelen”, zei Musk.

1:40