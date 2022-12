YouTube haalt het officiële kanaal van Pornhub offline, 900.000 abonnees kwijt

Microsoft mag gamebe­drijf achter Call of Duty en World of Warcraft niet overnemen

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC wil de overname van gamebedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft tegenhouden. Die overname werd in januari aangekondigd. Microsoft was bereid 69 miljard dollar neer te tellen voor de uitgever van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar de FTC vindt dat Microsoft daardoor concurrerende speluitgevers kan uitsluiten van de Xbox.

8 december