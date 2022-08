Zo bewaak je je hartritme gewoon thuis

Hartritmestoornissen worden momenteel ontdekt door 24-uurs Holter- of ECG- monitoring. Maar deze stoornissen komen soms maar één keer per week of zelfs minder voor. Daarom is langdurig monitoren belangrijk. De meeste apparaten waar dat nu mee gebeurt zijn bepaald niet gebruiksvriendelijk, omdat verschillende elektrodestickers en draden op de huid moeten worden aangesloten, wat dagelijkse activiteiten bemoeilijkt. Daarnaast zijn de sensoren vaak erg gevoelig voor bewegingen en worden metingen daardoor onderbroken. De metingen die wel goed gaan, moeten in veel gevallen nog door speciale ECG-analisten worden verwerkt.