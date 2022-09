Zo kun je geld verdienen op Instagram, Twitter en andere sociale media

Sociale media zijn leuk om je vrienden in de gaten te houden, maar je kunt er ook een zakcentje mee verdienen. We leggen uit hoe.

Een beetje BN’er is al snel groot op sociale media, en kan bijvoorbeeld met een foto van de nieuwste smartphone of een paar sneakers duizenden euro’s vragen. Maar ook als je veel minder bekend bent en ‘gewoon’ regelmatig content post, kun je geld verdienen - al zul je er lang niet altijd je baan voor opzeggen.

TikTok

De populaire app huisvest naast korte dansvideo’s ook steeds meer andere type beelden. Naast gesponsorde content door samenwerkingen met bedrijven of de mogelijkheid om direct merchandise in de app te verkopen, is er ook het TikTok Creator Fund.

Als jouw kanaal ten minste 100.000 authentieke videoweergaven heeft bereikt in de afgelopen 30 dagen, kom je in aanmerking voor deelname aan het fonds, waarna je een deel van het fonds toegekend kunt krijgen. Een pot waar 300 miljoen dollar in zit.

YouTube

Googles YouTube is een van de oudste platforms voor contentmakers. Traditioneel gezien verdien je geld als mensen veel naar jouw video’s kijken, via de reclame die wordt getoond bij je materiaal. Hoe meer kijkers en abonnees, hoe meer je verdient.

Het YouTube-partnerprogramma is het kloppend hart voor alles wat over geld verdienen met YouTube gaat. Je moet minstens duizend abonnees hebben om voor het programma in aanmerking te komen.

Partners kunnen ook zogeheten ‘channel memberships’ aanmaken, waarbij kijkers tegen betaling toegang kunnen krijgen tot extra’s die jij maakt, zoals extra filmpjes of badges om in chats te gebruiken.

Instagram

Afgezien van een directe samenwerking met bedrijven, zijn er twee manieren om geld te verdienen met Instagram. Eén manier is via IGTV-advertenties die kunnen worden toegevoegd aan korte video’s. Je krijgt dan in elk geval 55 procent van de reclame-opbrengst.

Daarnaast kunnen fans zogenaamde ‘creator badges’ schenken bij Instagram Live-video’s. Dat zijn een soort fooien van 1, 2 of 5 euro.

Snapchat

Snapchat zegt dat het contentmakers ongeveer 1 miljoen dollar per dag betaalt om video’s te plaatsen. Er zijn allerlei richtlijnen waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor Spotlight, waarbij makers worden betaald: deze functie werd eind 2020 geïntroduceerd.

Je kunt jouw leukste video’s indienen om hopelijk gedeeld te worden op de voorpagina. Hoe meer kijkers, hoe meer dat oplevert.

Twitter

Ben je actief op Twitter, dan kun je geld verdienen door gebruik te maken van drie functies: Twitter Fooien, Ticket Spaces en Supervolgers. Die laatste is feitelijk een soort premiumversie van je Twitter-account waar mensen op kunnen abonneren, zodat ze toegang krijgen tot extra materiaal van je. Dat werkt op het moment alleen nog in de Verenigde Staten.

Fooien kun je aanzetten door op ‘Bewerk Profiel’ te drukken, Fooien aan te zetten en vervolgens je betaaloptie naar keuze in te schakelen. Vinden mensen jouw tweets leuk, dan kunnen ze jou op deze manier een fooitje toe stoppen.

Spaces is een soort mini-evenement met live audiogesprekken dat je organiseert. Mensen kunnen hier een ‘kaartje’ voor kopen, alsof ze naar een soort theatervoorstelling gaan.

Twitch

Twitch is een livestreamingplatform waarbij mensen videogames, muziekoptredens en andere zaken livestreamen. Videogames zijn het populairst: op ieder moment van de dag worden meer dan 3000 unieke games tegelijkertijd gestreamd. Mensen met een Twitch-kanaal kunnen op tal van manieren geld verdienen. Via kijkerabonnees, Patreon-abonnees, losse donaties van kijkers, Twitch Bits en advertentie-inkomsten.

Twitch Bits zijn virtuele munten die kijkers naar streamers sturen om hen als het ware aan te moedigen terwijl ze aan het streamen zijn. Streamers ontvangen 1 dollarcent voor elke Bit die ze tijdens een stream ontvangen. Volgers kunnen Bits in bulk kopen om naar hun favoriete streamers te sturen of ze cadeau te doen tijdens een livestream.

