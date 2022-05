Zo maak je een smartphone automatisch onbruikbaar tijdens de dodenherdenking

Elon Musk wordt grootste aandeelhou­der Twitter en komt in bestuur

Socialemediabedrijf Twitter heeft voor Tesla-topman Elon Musk een plekje ingeruimd in het bestuur. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt een dag nadat duidelijk is geworden dat Musk een belang van 9,2 procent in Twitter heeft genomen. Daarmee is Musk de grootste aandeelhouder van de berichtendienst waar hij zelf een grote gebruiker is.

5 april