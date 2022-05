Zo maak je een supertrage Windows-pc weer razendsnel

Vroeg of laat merk je het waarschijnlijk wel een keer: je pc draait net wat langzamer dan je zou willen. Dat terwijl je een moderne versie van Windows draait en er niks aan de hand lijkt te zijn. Gelukkig zijn er een paar simpele manieren om je computer alsnog te versnellen.

1. De laatste versie, oftewel regelmatig updaten

Het is verstandig om regelmatig naar de instellingen van Windows te gaan en ‘Windows Update’ aan te klikken, om te zien of er beveiligings- en veiligheidsupdates zijn die je moet installeren. Je pc kan hierna namelijk een stukje sneller werken omdat deze updates veelal hardwaredrivers kunnen bevatten. Dus afgezien van de veiligheid van je systeem, loopt alles dan ook meteen weer een stuk soepeler.



2. Apps uitschakelen die automatisch openen als je je computer start

Veel programma’s komen met allerlei processen die steeds opnieuw worden uitgevoerd als je je pc opstart, en sommige daarvan heb je helemaal niet nodig. Moet Spotify bijvoorbeeld standaard aanschieten als je je pc opstart? Nee? Nou, dan hoeft de muziekdienst ook niet op de achtergrond te blijven draaien.



De eenvoudigste manier om dit aan te pakken is ‘Taakbeheer’ op te roepen door Ctrl-Shift-Esc in te drukken. Ga naar het tabblad ‘Opstarten’ en je ziet alle programma’s die bij het opstarten van Windows worden geladen.

Je kunt met de rechtermuisknop op elk item klikken om deze status te wijzigen. Zo vink je alles uit wat niet hoeft op te starten als je je computer aanzet. Zie je apps waar je niks aan hebt? Klik op de startknop en kies ‘Programma's en onderdelen’. Daar kun je onnodige software verwijderen.

3. Neem een SSD of extra RAM-geheugen

Er zijn ook hardware-opties om je pc een boost te geven. Als je computer nog over een traditionele harde schijf beschikt, zorgt het vervangen ervan door een solid state drive (SSD) voor een wereld van verschil. Een SSD zorgt ervoor dat Windows beduidend sneller opstart en programma’s slechts in een fractie van de tijd worden gestart.



Extra geheugen toevoegen kan ook een verschil maken. Je moet minstens 4 gigabyte werkgeheugen in je computer hebben om Windows efficiënt te laten werken, maar 6 gb of 8 gb is net wat lekkerder. Als je met zware programma’s werkt kan 16 gb aan boord de prestaties flink verbeteren.

De redactie van techsite BestGetest zette onlangs de beste SSD's van het moment op een rij.

4. Speciale effecten uitschakelen

Windows 10 en 11 kennen de nodige speciale effecten om het navigeren met je computer sprankelender te maken, maar ze kunnen je pc tegelijkertijd vertragen. Vooral met een oudere pc is dat het geval. Ga via de startknop naar het configuratiescherm en klik op ‘Systeem’. Ga dan naar ‘Geavanceerde systeeminstellingen’. Vervolgens kun je speciale effecten naar eigen smaak in- of uitschakelen óf klikken op ‘Aanpassen voor de beste prestaties’.



Windows kent daarnaast transparante effecten die rekenkracht opeisen. Dit kun je eenvoudig uitschakelen via ‘Instellingen’, en dan via de personalisatieopties naar ‘Kleuren’. Scroll naar beneden en je vindt je het schuifje voor ‘Transparency effects’. Zet deze uit.

5. Ruim je schijf op

In Windows zit ook het hulpprogramma ‘Disk Cleanup’. Deze app scant je pc voor tijdelijke bestanden, offline webpagina’s en installatiebestanden op je pc die je niet meer nodig hebt om ze vervolgens allemaal in één keer te verwijderen. Het heeft met name een merkbaar effect op de snelheid van je pc als je opslaggeheugen bijna vol is.



6. Check op virussen

Virussen en malware op je computer maken je pc trager. Heb je het idee dat je computer van de ene op de andere dag echt opvallend langzamer is geworden, dan is er meestal iets vervelends aan de hand. Zorg dan dat je een goede virusscanner zijn werk laat doen en je pc schoonmaakt.



