Zo stel je de donkere modus in op je smartphone en je favoriete apps

In vrijwel alle veelgebruikte smartphone-apps kun je wisselen tussen een lichte en een donkere modus. Meestal is het lichte thema standaard ingeschakeld, maar het is gemakkelijk in te ruilen voor een donker uiterlijk.

Heeft een donkere modus voordelen?

Het is niet bewezen dat een donkere modus beter is voor je nachtrust of voor minder vermoeide ogen zorgt. Waarom zou je het dan instellen? Het is vooral een kwestie van smaak. Een donkere modus geeft je smartphone een fris uiterlijk als je jarenlang een licht thema gewend bent.

Als je over een toestel met een oled-scherm beschikt, kan een donker thema de batterij iets sparen. Dat komt omdat iedere pixel individueel aan- en uit kan gaan. Om zwart te tonen hoeft een pixel niet aan te gaan, waardoor er minder energie wordt verbruikt. Bij lcd-schermen is dit voordeel er niet.

Zo stel je de donkere modus in

Het instellen van een donkere modus hoeft tegenwoordig niet altijd via de app zelf. In veel gevallen is het mogelijk om in de telefooninstellingen te selecteren of apps gebruik moeten maken van het systeemthema van je toestel.

iPhone: Open de instellingen en ga naar ‘Scherm en helderheid’. Bovenaan kun je kiezen uit een licht en donker thema. Je kunt er ook voor kiezen om automatisch te schakelen tussen de thema’s. Hierbij kun je instellen of de thema’s wisselen op basis van de zonsopkomst en zonsondergang, maar het is ook mogelijk om specifieke tijden in te voeren.

Android: Ga naar de instellingen van je toestel en open ‘Scherm’. Onder ‘Donkere modus’ kun je instellen of je het donkere thema handmatig of automatisch wil inschakelen. Het is ook hier mogelijk om automatisch te wisselen op een bepaald tijdstip of op basis van wanneer de zon op- of ondergaat. Ook kun je bij ‘Apps in de donkere modus beheren’ aangeven welke apps gebruik moeten maken van de donkere modus.

Bij sommige apps kun je het thema ook individueel aanpassen, zodat bijvoorbeeld alleen WhatsApp zwart kleurt.

WhatsApp

iOS: Het thema verandert automatisch mee met de instelling van je telefoon, ook als je niet voor de ‘automatische’ optie kiest. Het is niet mogelijk om de donkere modus vanuit de app zelf in te stellen.

Android: Open de app en ga naar ‘Instellingen’. Open vervolgens ‘Chats’ en druk op ‘Thema’. Kies hier voor de modus naar keuze of kies voor de systeemstandaard.

YouTube

iOS en Android: Open de app en druk op je profiel. Ga naar ‘Instellingen’ en kies voor ‘Algemeen’. Onder ‘Weergave’ kun je het thema aanpassen.

Google Chrome

iOS: Ook hier wordt het thema weergegeven op basis van de instelling van je telefoon en kun je binnen de app niets instellen.

Android: Na het openen van de app druk je op de drie horizontale puntjes rechtsonder in het scherm. Open ‘Instellingen’ en navigeer naar ‘Thema’s’.

Facebook

iOS en Android: Open je profiel in de app en druk op het tandwielicoon (op een iPhone sla je dit icoon over). Ga naar ‘Instellingen en privacy’ en druk op ‘Donkere modus’. Ook hier kun je kiezen voor de systeeminstelling.

Instagram

iOS: Instagram biedt voor iPhone-gebruikers geen optie om de donkere modus in de app in te stellen. Dit kan wel via de systeeminstellingen van de telefoon.

Android: Open je profiel en druk op de drie horizontale streepjes in de rechterbovenhoek. Druk op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Thema’. Kies hier de modus naar keuze.

Twitter

iOS en Android: Ga naar je profiel en druk op ‘Instellingen en privacy’. Kies vervolgens voor ‘Toegankelijkheid, weergave en talen’ en daarna voor ‘Weergave en geluid’. Hier vind je de donkere modus-instellingen.

