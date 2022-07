Zo test je de nieuwste experimentele functies op je iPhone of Android

De techreuzen zoeken altijd zogeheten bètatesters, die helpen om de nog experimentele software goed te testen. Let op: het is mogelijk dat bepaalde functies door de bèta-installatie niet helemaal meer naar behoren werken en je tegen allerlei foutjes aanloopt.

Een mooier vergrendelscherm: dit is er nieuw in iOS 16

Apple

Om iOS 16 op je telefoon te installeren, moet je je eerst aanmelden voor het bètaprogramma van Apple. Hiervoor heb je een iPhone 8 of nieuwer nodig. Ook de SE uit 2020 is geschikt.

Open de pagina in Safari op je iPhone en klik op ‘Sign up’. Meld je vervolgens aan met je Apple ID. Druk daarna op ‘enroll your iOS device’ onder het kopje ‘Get started’. Volg vervolgens de stappen op de pagina om een configuratieprofiel op de telefoon te downloaden. Let wel: als je een andere browser dan Safari gebruikt, werkt deze stap niet.