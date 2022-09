Zo voorkom je dat smartphone-apps informatie over jou verzamelen

Apps willen maar al te graag alles over je te weten komen. Die data zorgen er namelijk voor dat adverteerders gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, en dat levert een hoop geld op. Wil je niet dat jouw activiteit in apps en op internet gevolgd wordt? Dit kun je eraan doen.

Apps kunnen je activiteit volgen door middel van een persoonlijke code die gelinkt is aan je iPhone of Android-toestel. De informatie die hiermee verzameld wordt, is interessant voor adverteerders. Die kunnen jou namelijk gerichte advertenties tonen op basis van je gedrag en op die manier meer geld verdienen dan met niet-gerichte reclames. Als je app-tracking uitschakelt, krijgen adverteerders jouw voorkeuren niet te zien, waardoor er niet meer van dit soort gepersonaliseerde reclames getoond kunnen worden.

Tracking weren op iPhone

Apps op je iPhone mogen je app- en internetverkeer niet zomaar volgen. Wel kun je een verzoek ontvangen in de vorm van een pop-up op je scherm. Als je dit accepteert, geef je toestemming om jou te ‘tracken’. Vind je het vervelend om deze verzoeken constant af te moeten slaan, dan is het slimmer om de trackingverzoeken in zijn geheel uit te schakelen.

Met de komst van iOS 14.5 is het mogelijk om je smartphone zo in te stellen dat apps je niet meer lastigvallen met verzoeken om je te mogen volgen. Open de ‘instellingen’ en ga naar ‘privacy en beveiliging’. Bovenaan vind je ‘tracking’.

Zorg dat de schakelaar bij ‘sta trackingverzoeken van apps toe’ grijs is en dus uitstaat. Als dit al het geval is, heb je deze optie waarschijnlijk op een eerder moment al uitgeschakeld.

Eigen advertenties Apple

Dit wil echter niet zeggen dat je helemaal geen gepersonaliseerde advertenties meer ziet. Apple plaatst zelf namelijk ook reclame in de App Store, en in de apps Nieuws en Aandelen. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman, een doorgaans betrouwbare bron als het gaat om Apple-geruchten, gaat Apple in de toekomst zelfs nog meer inzetten op advertenties.

De reclame wordt in dit geval gepersonaliseerd op basis van data die Apple zelf verzamelt, bijvoorbeeld door middel van je Apple-account of op basis van je locatie. Het reclameplatform van Apple volgt je niet via apps en websites van andere bedrijven.

De personalisatie van advertenties van Apple is ook uit te schakelen. Ga opnieuw naar ‘privacy en beveiliging’ en scrol helemaal naar onderen. Druk op ‘Apple reclame’ en schakel ‘gepersonaliseerde reclame’ uit. Bij de schakelaar is te lezen dat de hoeveelheid advertenties die je te zien krijgt niet minder wordt, ze zijn enkel minder gepersonaliseerd.

Android

Ook op Android is het mogelijk om app-tracking uit te zetten. Open op een telefoon met Android 12 of nieuwer de ‘instellingen’ en ga naar ‘privacy’. Druk vervolgens op ‘advertenties’ en daarna op ‘advertentie-ID verwijderen’. Mocht dat laatste er niet staan, dan moet je mogelijk de balk achter ‘afmelden voor personalisatie van advertenties’ naar rechts schuiven.

Als je niet wil dat apps je internetverkeer volgen, kun je ook gebruikmaken van een privacyvriendelijke browser. De Android-app DuckDuckGo heeft bijvoorbeeld een (bèta)functie genaamd App Tracking Protection. Deze blokkeert trackers van andere partijen in de apps die op je telefoon staan.

Na installatie van DuckDuckGo via de Google Play Store is App Tracking Protection in te schakelen door het menu te openen (via de drie verticale puntjes) en vervolgens naar ‘instellingen’ te gaan. Onderaan vind je de functie ‘bescherming tegen app-tracking’. Je kunt je inschrijven voor de wachtlijst van de bèta.

Het kan wel even duren voordat je aanvraag geaccepteerd wordt. Via de app kun je ook inzien welke trackers geblokkeerd worden. Het nadeel van deze methode is dat je jouw vertrouwde browser, zoals Google Chrome, moet inruilen voor die van DuckDuckGo.

Google houdt zelf ook van alles over je bij, zoals je internet- en appactiviteit, en je locatiegeschiedenis. Wil je dat Google jou niet meer volgt? Ga naar myaccount.google.com en daarna naar ‘gegevens en privacy’, en schakel bij ‘je activiteiten en bezochte plaatsen’ uit welke informatie Google niet mag opslaan.

