Zo wordt 'ruimtelijke audio’ voor je luxe soundbar of koptelefoon gemaakt

In de bioscoop hoor je er al lang niet meer van op als een helikopter dankzij Dolby Atmos rakelings over je hoofd lijkt te scheren of Spider-Man een rondje om je heen slingert. In de huiskamer ook niet trouwens, want een beetje soundbar kan dergelijke 3D-audio al goed nabootsen. Het is niet voor niets dat Netflix, Disney+ en HBO Max hun films en series al standaard in een Dolby Atmos-mix aanbieden.