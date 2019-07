Koolhof en Haase naar kwartfinale Hamburg

Koolhof en Haase, de mondiale nummer 25 en 35 in het dubbelspel, dwongen in de eerste set liefst zes kansen op een break af. Ze benutten er niet eentje en bij de enige die ze tegen kregen, was het gelijk prijs.



In de tweede set ontsnapten Koolhof en Haase aan een vroege break en bij 4-3 pakten ze de laatste van een reeks van vier breekkansen. In de supertiebreak sloeg het Nederlandse duo vanaf 3-3 een beslissend gat.



In de kwartfinale op het Duitse gravel staan Koolhof en Haase tegenover de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev of hun landgenoten Julian Lenz en Daniel Masur.