Aan mijn kapper was sterk te merken dat hij lang niet gesproken had rond de hoofden van zijn clientèle

column thomas verbogt Ze dansten gul het nieuwe jaar in, het was net alsof ze het zo geoefend hadden

1 januari Het moet een beter jaar worden. Dat hebben we tegen elkaar gezegd. Alsof we het een beetje belóófden. Was in ieder geval fijn het samen te hopen. En áls het een beter jaar is geworden: wat dan? Wat hebben we meegenomen van een jaar dat beter had moeten zijn dan het was, het jaar dat ons onbarmhartig overviel.