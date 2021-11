Agnetha en Anni-Frid gaven licht aan kille en wezenloze jaren

COLUMN THOMAS VERBOGT De kandidaat die maar één zin inleverde voor het Groot Dictee der Nederland­se Taal

Dadelijk mag ik meedoen met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dat weet ik al enige tijd en zo nu en dan heb ik geoefend. Ik stuitte daarbij op een probleem dat ik destijds op school ook had: dat ik ga nadenken over wat de woorden in me oproepen in plaats van dat ik me concentreer op de wijze waarop ze gespeld worden.

