Als er een situatie is, gaat het zelden over iets vrolijks

column thomas verbogt Alles waarin je gelooft, is waar, ook al is het niet waar

Het Sinterklaasjournaal zag ik nog niet dit jaar. Maar te weten dat het er is, vind ik troostrijk. Ik stap wat later deze week in. Er is altijd iets aan de hand rond Sinterklaas, iets wat zijn aankomst kan belemmeren. Of er is wat kwijt.

9 november