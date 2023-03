Als je een loodgieter nodig hebt, verkeer je meestal in moeilijkheden

column thomas verbogt Er worden veel karren getrokken, neuzen staan dezelfde kant op en op Schiphol worden schouders eronder gezet

In een stuk of drie radioprogramma’s hoorde ik het de afgelopen dagen over Schiphol gaan. Dat de boel langzaam weer op orde aan het komen is, natuurlijk niet álles, maar dat kan ook niet, er worden hoe dan ook veel karren getrokken, neuzen staan dezelfde kant op en overal worden schouders onder gezet.