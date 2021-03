Als je er als politicus tegenop ziet dat Mariëlle Tweebeeke je aan de tand voelt, moet je iets anders gaan doen

column thomas verbogt Een vreemde uitdruk­king: gedroomde kandidaat

17 januari Dromen doe ik snel. Als ik bijvoorbeeld in de trein in slaap val. En ik maak me er moeilijk uit los als de conducteur Veenendaal-De Klomp omroept. Ik ben dan nog in een ander landschap of stad, vaak veel eerder in mijn leven.