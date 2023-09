Als je er gloeiend bij bent, komt er dus geen politie meer, maar het hoofd van de visafdeling

column Te vaak werd er in mijn jonge leven naar later verwezen

Kon ervan wakker liggen als kind: van de vraag hoe alles begon. En dan bedoelde ik ook alles. Op school was ons geleerd dat God de aarde in zeven dagen had geschapen. Het was niet de meester die ons informeerde, nee, de pastoor was ervoor naar de klas gekomen, een volle man om wie veel lijflucht hing, gemengd met de knusse geur van sigaren die hij onophoudelijk rookte.