Als kind vond ik school erg maar de eerste schooldag niet

Je moet dat als kind trouwens wel in de regio Noord wonen. Kinderen in de regio Midden en Zuid worden pas later in de klas verwacht.



Ik stel me een kind in de regio Noord voor dat nog helemaal geen zin heeft in onderwijs en huiswerk en lekker structuurloos wil zwemmen en andere dingen die je bij warm weer doet. Hoe kijk je aan tegen je collega-kinderen in Midden en Zuid?