‘Als ze zich maar gelukkig voelen, want daar gaat het om’

Column Thomas Verbogt Waterdrink­pun­ten? Ja, je moest toch veel drinken

26 augustus Voor het eerst ging ik naar een evenement waarover in het radiojournaal iets geruststellends werd gezegd, namelijk dat er voor voldoende beschutting en waterdrinkpunten was gezorgd. Van het woord ‘waterdrinkpunten’ ben ik ineens niet zo zeker, maar zoiets. Meestal heb ik met dat soort mededelingen weinig te maken, want bij een code voor hoge temperaturen, blijf ik lekker thuis, in mijn werkkamer in het souterrain.