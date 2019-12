‘Beyoncé moet dropveters gaan eten’

Column Thomas Verbogt Ik stond bij de vis te piekeren over muzak

9 december Natuurlijk is me ooit uitgelegd wat de functie van muzak is, maar die uitleg ben ik min of meer vergeten, wat ik vaker heb als ik iets niet interessant vind. Maar misschien vergis ik me en is het wél interessant, omdat je in het openbare leven op veel te veel plekken muzak hoort.