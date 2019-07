Bij de nieuwe vakantieman op tv zal de ‘vrijetijdsziekte’ niet aan bod komen

column Thomas Verbogt Ik wil graag twee slavinken gratis en dan laat ik al mijn volgers weten dat ze uit de kunst zijn

13 juli Laatste weken kom ik in kranten steeds vaker een beroep tegen dat ik niet kende. Nu wel. Of beroep, nee, het is geen beroep, meer een bezigheid, een instelling. Ik heb het over ‘influencers’, mensen die op of in de sociale media ontzettend populair zijn, erg veel volgers hebben en dan een slagerij binnenlopen en zeggen: ,,Goedemorgen slager, graag wil ik twee slavinken gratis en dan laat ik al mijn volgers weten dat ze uit de kunst zijn.”