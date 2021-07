Bij het CDA ging letterlijk alles mis, maar waar blijven de excuses?

column thomas verbogt Officieel vertoon: tijdens de Olympische Spelen ben ik er gek op

22 juli Of ik het dadelijk volhoud de hele openingsceremonie in Tokio mee te maken, weet ik nog niet, in ieder geval een groot gedeelte. Ook omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe het gaat, nu eergisteren de regisseur van het evenement is ontslagen, maar ik neem aan dat er een assistent is die van wanten weet. Anders kunnen ze nog altijd Louis van Gaal bellen, want die is hier nog niet aan het trainen (denk ik).