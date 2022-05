Bijna overal is het wachten geblazen, wachten op betere tijden

column thomas verbogt De nieuwe Rug en Griep: ‘Ik loop zo raar te hoesten’

Vreemd, maar om me heen hebben meer mensen last van corona dan tijdens de officiële epidemie. Simpele verklaring: iedereen is wat roekelozer, maar zover ik het kan overzien zijn de mensen die ik ken en ziek zijn geworden, allemaal voorzichtig, in ieder geval even voorzichtig als toen. Ik doe ineens per ongeluk of het lang geleden is, maar dat is het niet.

25 maart