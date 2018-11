Black Friday? Van ‘profiteren’ word ik juist zenuwachtig

Column Peuter­stress, het overvalt me nog als ik een zandbak zie

17 november Soms hoor je iets met een half oor. Ik had dat eergisteren tijdens het journaal van 8 uur. Het ging over stress bij peuters en kleuters. Daarvan was wel degelijk sprake en we moesten dat niet onderschatten. Ik was nogal gespannen met iets anders bezig, maar merkte wel dat het ook helemaal niet in me opkwam het te onderschatten.