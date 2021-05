Bob Dylan zaaide veranderingen in mijn leven waaraan ik dagelijks denk

column Thomas Verbogt Mijn moeder vond het onzin, zo’n dag, maar een stuk Chinese raket had ze vast spectacu­lair gevonden

7 mei In mijn omgeving hoor ik niemand over de Chinese raket die dit weekend op aarde crasht. Dat is het woord, geloof ik: crasht. Misschien begon ik er niet eens over als het niet op Europa zou zijn. Risicogebieden zijn Spanje, Italië en Griekenland, maar dat is een vermoeden, niemand weet het blijkbaar zeker. En over een raket die op hol is geslagen, valt weinig te zeggen.