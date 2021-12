Over alles moest ik dit jaar met een mening op de proppen komen

column thomas verbogt De bedoeling is dat de man ergens uitstapt en dan hard naar huis fietst

Nieuw woord geleerd! Kwam het tegen in een interview met Wouter Bos, lang geleden PvdA-leider en daarna hoog in van alles. Hij is voorzitter geworden van de wielerbond KNWU, niet omdat hij veel van wielrennen weet, maar omdat hij ‘de boel’ goed bij elkaar kan houden. Dat moet in de politiek ook, zegt hij. Merken we de laatste maanden weinig van, maar Wouter Bos is qua politiek van een andere tijd.

6 oktober