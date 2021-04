Bus vol Chinese toeristen met oranje cowboyhoeden

column Thomas Verbogt Er was een Tupperware­par­ty bij ons thuis, mijn moeder had een stuk of tien vriendin­nen uitgeno­digd en was licht nerveus

1 maart Soms verdwijnt er iets waarvan ik niet wist dat het nog bestond. Gisteren las ik over het einde van de Tupperwareparty. Zeker ruim vijftig jaar niet meer aan gedacht, terwijl ik waarschijnlijk wel van die plastic bakjes in huis heb. Ze zijn voor in de ijskast, maar het kan best zijn dat er een op een verre plek op zolder staat, vol spijkers of dingetjes die ik niet kan benoemen.