‘Daar is het rookhok, twintig minuten per dag was ik daar’

column Thomas Verbogt 'Het is niet simpel om uit de kast te komen'

12 oktober Een dag waarvan ik me afvroeg wat ik er mee moest. Gisteren, de nationale Coming Out Day, in het Engels dus, want dat klinkt misschien beter dat iets met 'uit de kast komen'. Die laatste woorden spreek ik makkelijker uit, maar het is niet makkelijk, uit de kast komen.