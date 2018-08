Dacht dat onze koningin de bekendste vrouw van Duitsland was, of Linda

Dat is nieuwe informatie over Frau Antje wel. Nooit geweten dat zij de bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland is. Dacht dat onze koningin dat was, de vorige en huidige. Of Linda de Mol. Maar nee, Frau Antje, de frisse, goedlachse vrouw die op officiële gelegenheden Hollandse kaas propageert. Ze is in zeer Hollandse kledij gehuld met als opvallend element een wit kapje op haar blonde vlecht.



Ik lees dat ze ermee stopt, ze is in de 60 en 'toe aan een nieuwe uitdaging'. Ah, daar heb je de uitdaging weer. Er moet dus een nieuwe Frau Antje komen en daar zoekt de Nederlandse Zuivel Organisatie naar. Met de uitstraling die ervoor zorgt dat iedereen om haar heen zin krijgt in kaas. Misschien kort door de bocht samengevat, maar daar komt het op neer. En ook met nogal sterke sociale vaardigheden, want 'in gezelschap van bijvoorbeeld een minister' moet ze het ook goed doen.



Waarschijnlijk gaan er deze dagen stemmen op die zeggen dat een Herr Antje ook mogelijk moet zijn. Of een Herrfrau of Frauherr Antje. Maar die moet wel lijken op Linda de Mol.