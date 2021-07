Dan begrijp ik wie de vrouw is: de aannemer. Ik neem mezelf kwalijk dat me dit verbaast

Column Thomas Verbogt Zelden bel ik naar een klantenser­vi­ce, maar nu ben ik ineens nieuwsgie­rig

5 mei Al een week ontving ik nauwelijks post, terwijl er post is die ik altijd krijg. De ‘Donald Duck’ bijvoorbeeld. Of deze krant. Omdat ik niet in het verspreidingsgebied woon, wordt die in plastic verzonden. Komt een dag later, veel nieuws dat ik al ken, lees ik nog een keer. Soms is oud nieuws aangenaam, omdat je je er minder druk over hoeft te maken dan toen het nieuw nieuws was.