Dan het champagneshot. Als je niet weet waar de pijn zit, ben je daar tóch nieuwsgierig naar

COLUMN Als we haar Dafje de straat in zagen rijden, maakten we snel ons bed op

26 april Dadelijk wordt de dag in Eindhoven geopend met ‘een autokaravaan’. De koning rijdt met dochter Amalia voorop in een blauwe Daf Kini. Wat voor Daf dat is, weet ik niet. De koninklijke familie kreeg die cadeau toen de koning werd geboren, in 1967. Open dakje. Staat nu in een museum, maar morgen dus niet.