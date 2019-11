Dat doe ik ook graag, nadenken in de trein, of een beetje doelloos mijmeren

column thomas verbogt Aan haar rechter­schou­der hangt een tas. De pumps kunnen daar makkelijk in

7 november Graag begin ik met: Het is stil op straat. Het is stil op straat, het begin van een herfstdag van topkwaliteit. Die dag moet nog op gang komen, maar er is al wat goud in de lucht te zien. Het ruikt naar november, niet vreemd natuurlijk, want het is november. Ieder jaar fascineert me die geur die ik nauwelijks kan omschrijven. Heeft met kaler wordende bomen te maken en de winter in de verte.