Dat het tussen mij en de robot niets kan worden, wist ik al toen ik de serie Rikkel Nikkel op televisie zag

column thomas verbogt Veel kaarten zijn geschud, je weet hoe sommige hazen lopen

Even had ik er spijt van dat ik gisteren niet officieel de nieuwe agenda in gebruik kon nemen. Ik kocht de mijne al in de vroege zomer van vorig jaar en die ging toen ook meteen in, een agenda voor anderhalf jaar, waarschijnlijk bedoeld voor mensen die het druk hebben of dat denken te hebben.

2 januari