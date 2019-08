De agent keek een tijdje voor zich uit en zei toen: ‘Ik weet niet goed wat ik met u aan moet’

Omdat een bekeuring altijd iets is waarover je zacht zit te zeuren, vraag ik me af waarom dat erbij vermeld wordt, die administratiekosten dus. Bedrag alleen was ook goed geweest. Is er iemand die dan wil weten of het inclusief of exclusief administratiekosten is? Hoezo trouwens administratiekosten? Maar ja, over dat laatste kan ik natuurlijk niet oordelen.