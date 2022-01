De assistent wil altijd het naadje van de kous weten

column thomas verbogt Sommige slappe antwoorden verdraag ik nauwelijks

In de verte zie ik een man die me vanuit mijn verte vaag bekend voorkomt. Waaraan ik dat zie, weet ik niet, maar misschien kom ik daar ook wel niet aan toe omdat ik me afvraag of ik dadelijk een gesprekje over niks met hem wil aangaan.

