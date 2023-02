De boel moest een beetje wakker gemaakt worden. Knallen!

Column Ik bemoei me met de vrijheid te zeggen wat ik wil

Het is te hopen dat je zelf mag weten of je ‘moedermelk’ of ‘mensenmelk’ zegt. En als ik iemand die zich in het verzet buitengewoon moedig gedragen heeft, een verzetsheld vind, noem ik hem of haar verzetsheld. Misschien is dat wel hetzelfde als ‘verzetsmens’.

1 december