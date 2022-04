De entertainer stopte een stuk tuinslang boven onder mijn overhemd

column thomas verbogt Hoe ga je met jezelf om als je weet dat het niet waar is wat je beweert?

Je weet niet altijd waarvan je ineens wakker wordt. Ontregelende droom, besef dat je iets had moeten doen wat je niet gedaan hebt. Ik had het gisternacht, keek op de wekker, uur of twee, en werd gealarmeerd. Wat kon er aan de hand zijn? O ja, ik was in een vreemd niemandsland in de tijd terechtgekomen, er was een uur wég, zomertijd.

27 maart