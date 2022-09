De films van Woody Allen zien er fantastisch uit, tot in de kleinste details

column thomas verbogt Ik weet dat mijn excuses verschra­len omdat ik ze zo vaak uitspreek

Sorry hoor, dacht ik toen het weer ging over de Rolexproblematiek van te snel schatrijk geworden voetballers en amusementspersonen: zullen we het over iets anders hebben, er zijn wel belangrijkere kwesties gaande, bijvoorbeeld de nieuwe armoede in het gave Nederland?

11 augustus