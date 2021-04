De geur van potloodslijpsel in het eerste klaslokaal dat ik ooit betrad: het echte leven begint

column thomas verbogt Volgens mij is het goed dat de funshopwin­kels pas als laatste opengaan

22 februari Misschien vindt de kapper het leuk er wat dingetjes bij te verkopen, zodat we toch een beetje kunnen funshoppen terwijl we daar eindelijk weer in de stoel mogen zitten. Terwijl de kapper ontremd met schaar en tondeuse in de weer is, wijs je op een geurkaars en het nieuwe boek van Adriaan van Dis.