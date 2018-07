De herinnering aan deze hete zomer is die van die ene dag dat het regende

column Zuinig met water? Misschien kan ik douchen in een teiltje

28 juli Voor en achter het huis staan planten, in potten, ter vervanging van een tuin waarvoor hier geen ruimte is. Die planten moeten water krijgen, want ze hoeven natuurlijk niet dood. Misschien heeft op dit moment harde regen het land doorweekt, maar terwijl ik dit schrijf adem ik een hittegolf in. De planten dus ook.