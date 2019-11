De laatste jaren krimp ik

Wat blijkt, hebben we gelezen: mannen zijn 3,8 cm langer geworden, vrouwen 1,5 cm. Ook zwaarder: mannen gemiddeld 9 kilo, vrouwen 7. Met dat laatste resultaat is iets te doen. Er kunnen nog meer waarschuwingen komen op ons gewicht te letten. Deze tijd (donkere dagen, feestmaand) is er bij uitstek geschikt en gevoelig voor. Of het helpt, is niet helder te zeggen. Ik vind het best veel, 9 kilo en 7 kilo. Ik ken ook mensen bij wie dat er in al die jaren niet is bij gekomen. Zelf kan ik me daar helaas niet toe rekenen.



Wat doen we met het lengteverschil? Het is niet veel, maar het is er. Het onderzoek is toch niet voor niets verricht, neem ik aan. Verandert het bouwplannen? Doet de kledingindustrie er iets mee?



Een groot deel van mijn leven was ik lang. Toen ik puber was vroegen grappige medepubers: “Is het koud daarboven?” Ik had rare last van die lengte en liep vaak gebogen. Dat hield een paar jaar later op. Ik ging fier rechtop. Vond het ook makkelijk lang te zijn: je zag soms meer. Het was overigens niet extreem lang, 1.93, maar toch een lekkere lengte.



Laatste jaren krimp ik. Ik merk het bij medische onderzoeken en verontschuldig me daarvoor en ook weer niet. “Alles wordt minder,” zeg ik.