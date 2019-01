De laatste keer dat ik iemand sloeg, was in de vroege herfst van 1966

In dit land – altijd uitkijken met ‘in dit land’ – is verontwaardiging aan de orde van de dag. Er is natuurlijk dat asgrauwe leger van anonieme lafaards dat onmiddellijk bagger gaat tweeten, wanneer je in een radio- of televisieprogramma iets zegt waarmee je het eens of oneens kunt. Helaas zijn ze niet te negeren, maar met hun verontwaardiging moet niemand iets te maken willen hebben.